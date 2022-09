Sonia Bruganelli spiazza Elenoire Ferruzzi: “Abbi un pochino di cura” (Di martedì 20 settembre 2022) L’ingresso di Elenoire Ferruzzi nella Casa del Grande Fratello Vip ha diviso l’opinione del pubblico. C’è chi la trova divertente e chi non riesce a sopportare i suoi comportamenti irriverenti. Nella puntata di ieri sera, è stato affrontato un argomento che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori. Alfonso Signorini, infatti, ha voluto indagare sulle parole scritte dall’influencer ai danni di Sonia Bruganelli. Il loro confronto, però, ha lasciato con l’amaro in bocca diversi utenti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli a confronto: “Potrei essere la tua peggiore nemica” Elenoire Ferruzzi, in passato, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) L’ingresso dinella Casa del Grande Fratello Vip ha diviso l’opinione del pubblico. C’è chi la trova divertente e chi non riesce a sopportare i suoi comportamenti irriverenti. Nella puntata di ieri sera, è stato affrontato un argomento che non è passato inosservato agli occhi degli spettatori. Alfonso Signorini, infatti, ha voluto indagare sulle parole scritte dall’influencer ai danni di. Il loro confronto, però, ha lasciato con l’amaro in bocca diversi utenti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntataa confronto: “Potrei essere la tua peggiore nemica”, in passato, ...

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini non ha occhi che per Orietta Berti e Sonia Bruganelli è “gelosa”: “Io per te… - davicontrafatto : ?? violenza al gfvip 7 per Sonia Bruganelli! ?? #GFVip - Veronica__3 : RT @oocGFVIP: una cessa presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone elenoire ferruzzi sonia bruganelli htt… -