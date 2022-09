Musso rischia di tornare nel 2023 | i tempi di recupero dopo l’infortunio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Bergamo. Lo scontro aereo con Merih Demiral all’Olimpico durante Roma-Atalanta è costato carissimo a Juan. Il portiere argentino dell’Atalanta ha rimediato una frattura allo zigomo ed è stato operato a Roma nella giornata di lunedì. “Juanè stato sottoposto ad intervento di riduzione e contenzione con placche e viti di frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare di destra. L’ intervento, effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Prof. Bruno Andrea Pesucci e dal Dott. Vincenzo Marcelli, è perfettamente riuscito”, ha annunciato il club con un comunicato sul sito ufficiale. Rimettiti presto, Juan! Get well soon, @juan! https://t.co/9SAgyfcSdg#GoAtalantaGo pic.twitter.com/vDsqRiTU8V — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) September 19, 2022 Ora per l’ex Udinese dovrà iniziare il percorso di ...