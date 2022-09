Morto lo chef Albert Carollo | aveva 42 anni

LauraRivelli3 : RT @soniabetz1: Sospetto #MaloreImprovviso Lo chef Albert Carollo trovato morto nel suo ristorante: il corpo senza vita scoperto dai suo d… - soniabetz1 : Sospetto #MaloreImprovviso Lo chef Albert Carollo trovato morto nel suo ristorante: il corpo senza vita scoperto d… - occhio_notizie : Lo chef Albert Carollo trovato morto nel suo ristorante: la scoperta dei dipendenti | - FQMagazineit : Lo chef Albert Carollo trovato morto nel suo ristorante: il corpo senza vita scoperto dai suo dipendenti - Brigante1959 : -

a causa di un tumore che lo ha portato via in un mese , Alessio aveva 40 anni ed era un bravissimocome dichiarava la Prati. Chi è Mark Caltagirone e il Pratiful/ Pamela Prati protagonista ...E' stato trovato esanime dai suoi collaboratori alle 6,30 del mattino nel suo ristorante. Inutile la chiamata al 118. Ad appena 42 anni èloAlberto Carollo, proprietario del ristorante "Al lago di Posina" nell'omonimo paese del Vicentino. 'Proprio quest'anno - si legge su brevenews.com - il suo locale aveva vinto il premio ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno affollato la Chiesa degli Angeli Custodi a Pescara per l'ultimo saluto a Luigi Di Credico, il giovane chef morto nella notte tra sabato e domenica in u ...