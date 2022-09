LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Perini in semifinale nel paracanottaggio! Rodini-Cesarini non possono più sbagliare nei ripescaggi (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: Finale in scioltezza per Giacomo Perini che domina la sua batteria facendo segnare il terzo tempo assoluto vicinissimo all’ucraino e all’australiano con 9’26?01, secondo posto per l’israeliano Shmuel Daniel che voila in semifinale assieme all’azzurro. ai ripescaggi gli altri equipaggi 9.58: Perini aumenta ulteriormente il vantaggio sull’israeliano, che ai 1500 metri è a 15? 9.54: Perini è partito forte ed è nettamente in testa a metà gara davanti ad Israele (a 13?) e al polacco staccato di oltre 40? 9.50: E’ il momento di Giacomo Perini che nella terza e ultima batteria se la vedrà con Sudafrica, Argentina, Israele e Polonia 9.49: L’australiano Erik Horrie vince la seconda batteria, secondo posto per lo ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00: Finale in scioltezza per Giacomoche domina la sua batteria facendo segnare il terzo tempo assoluto vicinissimo all’ucraino e all’australiano con 9’26?01, secondo posto per l’israeliano Shmuel Daniel che voila inassieme all’azzurro. aigli altri equipaggi 9.58:aumenta ulteriormente il vantaggio sull’israeliano, che ai 1500 metri è a 15? 9.54:è partito forte ed è nettamente in testa a metà gara davanti ad Israele (a 13?) e al polacco staccato di oltre 40? 9.50: E’ il momento di Giacomoche nella terza e ultima batteria se la vedrà con Sudafrica, Argentina, Israele e Polonia 9.49: L’australiano Erik Horrie vince la seconda batteria, secondo posto per lo ...

