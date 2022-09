L’Europa verso l’eliminazione dei sussidi alle biomasse forestali. Ma per gli ambientalisti troppe eccezioni e tempi incerti (Di martedì 20 settembre 2022) Il Parlamento europeo ha approvato un graduale stop alle sovvenzioni della “biomassa legnosa primaria”, ovvero alla produzione di energia bruciando la legna prelevata direttamente dalle foreste. La decisione è stata presa il 14 settembre nel corso della votazione sull’ultima versione della direttiva europea Energie Rinnovabili (Red III). L’approvazione definitiva è prevista questo autunno nel Trilogo (Commissione, Parlamento e Consiglio). Il voto rappresenta un successo per le oltre 120 Ong europee – e oltre 250mila cittadini sottoscrittori di una petizione – che avevano chiesto di fermare l’energia ottenuta bruciando legna (che rappresenta oltre la metà delle energie rinnovabili prodotte in Europa). Tuttavia per molte associazioni ambientaliste la decisione rischia di essere annacquata dalle eccezioni, dalla scarsa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Il Parlamento europeo ha approvato un graduale stopsovvenzioni della “biomassa legnosa primaria”, ovvero alla produzione di energia bruciando la legna prelevata direttamente dforeste. La decisione è stata presa il 14 settembre nel corso della votazione sull’ultima versione della direttiva europea Energie Rinnovabili (Red III). L’approvazione definitiva è prevista questo autunno nel Trilogo (Commissione, Parlamento e Consiglio). Il voto rappresenta un successo per le oltre 120 Ong europee – e oltre 250mila cittadini sottoscrittori di una petizione – che avevano chiesto di fermare l’energia ottenuta bruciando legna (che rappresenta oltre la metà delle energie rinnovabili prodotte in Europa). Tuttavia per molte associazioni ambientaliste la decisione rischia di essere annacquata d, dalla scarsa ...

