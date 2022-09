Le scarpe del piccolo Mattia ancora disperso usate per cercarlo (Di martedì 20 settembre 2022) Vengono usate anche le scarpe da tennis di Mattia per cercare il bimbo di 8 anni di San Lorenzo in Campo (Pesaro - Urbino), che giovedì sera è stato travolto e portato via da acqua e detriti mentre ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) Vengonoanche leda tennis diper cercare il bimbo di 8 anni di San Lorenzo in Campo (Pesaro - Urbino), che giovedì sera è stato travolto e portato via da acqua e detriti mentre ...

TgLa7 : #Maltempo: trovate le scarpe di #Mattia. Ricerche con sommozzatori e cani in ansa del Nevola - ilriformista : Proseguono le ricerche dei due dispersi. Del bimbo di 8 anni era stato ritrovato lo zainetto. Nessuna notizia di Br… - fenice_risorta : RT @boborock55: @fenice_risorta @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle #Conte è proprio contento del premio a #Draghi come miglior statista 2022 A Gi… - boborock55 : @fenice_risorta @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle #Conte è proprio contento del premio a #Draghi come miglior statista 2… - boborock55 : #Conte è proprio contento del premio a #Draghi come miglior statista 2022 A Giuseppi prendete sto premio 'n faccia… -