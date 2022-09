La tedesca Spd: “Meloni post-fascista, getta fango sulla Germania”. La leader FdI: “L’unica opposizione oggetto di attacchi sistematici” (Di martedì 20 settembre 2022) “Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni, che, in quanto post-fascista, porterebbe l’Italia in una direzione sbagliata”: è la dichiarazione del presidente dell’Spd, Lars Klingbeil, che ha scatenato una vera e propria bufera. L’intervento è avvenuto a margine dell’incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, la Spd. Klingbeil ha sottolineato in conferenza stampa con Letta: “C’è una certa preoccupazione per una possibile vittoria della coalizione di destra. Per esperienza personale posso dire che nell’ultimo miglio tutto può cambiare”. Nel corso della conferenza stampa, i leader della Spd e del Partito Democratico – che in Europa fanno parte del gruppo parlamentare S&D – hanno ribadito la forza della propria alleanza. ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022) “Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non, che, in quanto, porterebbe l’Italia in una direzione sbagliata”: è la dichiarazione del presidente dell’Spd, Lars Klingbeil, che ha scatenato una vera e propria bufera. L’intervento è avvenuto a margine dell’incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, la Spd. Klingbeil ha sottolineato in conferenza stampa con Letta: “C’è una certa preoccupazione per una possibile vittoria della coalizione di destra. Per esperienza personale posso dire che nell’ultimo miglio tutto può cambiare”. Nel corso della conferenza stampa, idella Spd e del Partito Democratico – che in Europa fanno parte del gruppo parlamentare S&D – hanno ribadito la forza della propria alleanza. ...

