Introiti in nero e fatture false: i furbetti del redditi (Di martedì 20 settembre 2022) Tutto per il reddito di cittadianza, il blitz della Guardia di Finanza ha permesso di scoprire un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale: eseguiti tre arresti domiciliari Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Tutto per il reddito di cittadianza, il blitz della Guardia di Finanza ha permesso di scoprire un'associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale: eseguiti tre arresti domiciliari

ChiccaCutri : tra l'altro non è considerato al pari di una busta paga o altre garanzie quindi nessuno ti affitta qualcosa. Per tr… - ContadinodelReg : RT @RosiPolimeni: @Ivan__soli Ma… cercare soldi su Twitter, se fatto in modo professionale, E’ un lavoro e su! Sai il tempo e le strategie… - giambattistagi8 : @mitch_trip @TiaAle13 @ultimora_pol allora pensi siamo tutti scemi: RDC lo prendono assoldati alla mafia ( due stip… - giambattistagi8 : @BentivogliMarco @Ci1812 fraintendimento ???? No direi proprio MAFIA e MAFIA che prende i soldi del RDC e dall alt… - RosiPolimeni : @Ivan__soli Ma… cercare soldi su Twitter, se fatto in modo professionale, E’ un lavoro e su! Sai il tempo e le stra… -