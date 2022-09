Inchiesta Pivetti, Cassazione dice no a ricorso. Lei: Tempo mio migliore alleato (Di martedì 20 settembre 2022) “Il Tempo è il mio migliore alleato, servirà un approfondimento, sono tranquilla, molto serena. Ben vengano gli approfondimenti che ci saranno”. Così all’AdnKronos, Irene Pivetti, dopo che la seconda sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali contro il sequestro preventivo della somma di circa 3,5 milioni. Sequestro nell’ambito di un’Inchiesta della procura di Milano per frode fiscale e riciclaggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 settembre 2022) “Ilè il mio, servirà un approfondimento, sono tranquilla, molto serena. Ben vengano gli approfondimenti che ci saranno”. Così all’AdnKronos, Irene, dopo che la seconda sezione penale dellaha rigettato ilpresentato dai suoi legali contro il sequestro preventivo della somma di circa 3,5 milioni. Sequestro nell’ambito di un’della procura di Milano per frode fiscale e riciclaggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

