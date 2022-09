In Italia il problema dell’amianto rimane irrisolto (Di martedì 20 settembre 2022) «È un killer silenzioso, continua ad uccidere senza fare il botto, come invece farebbe una pistola. Arriva, si insinua e pianta le sue fibre all’interno del tuo corpo. E tu, ti ammali». Anche se ormai sono passati trent’anni dall’introduzione in Italia della Legge n. 257 del 1992, che ha bandito tutti i prodotti e i materiali contenenti amianto e ne ha vietato anche l’estrazione, l’importazione, la produzione e la commercializzazione, come ci ha detto Alberto Alberti, consigliere Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), di amianto si muore ancora. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a livello globale sono più di 100mila i decessi annui per esposizione all’amianto. In Italia se ne attestano in media fra i 2mila e i 3mila. È vero: i morti di oggi sono gli ammalati di ieri, persone che sì, sono state ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 settembre 2022) «È un killer silenzioso, continua ad uccidere senza fare il botto, come invece farebbe una pistola. Arriva, si insinua e pianta le sue fibre all’interno del tuo corpo. E tu, ti ammali». Anche se ormai sono passati trent’anni dall’introduzione indella Legge n. 257 del 1992, che ha bandito tutti i prodotti e i materiali contenenti amianto e ne ha vietato anche l’estrazione, l’importazione, la produzione e la commercializzazione, come ci ha detto Alberto Alberti, consigliere Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro), di amianto si muore ancora. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a livello globale sono più di 100mila i decessi annui per esposizione all’amianto. Inse ne attestano in media fra i 2mila e i 3mila. È vero: i morti di oggi sono gli ammalati di ieri, persone che sì, sono state ...

