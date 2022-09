Il “terzo polo” organizza due incontri a Treviglio e Pradalunga con i candidati bergamaschi al Parlamento Paganini, Ariuolo e Teani (Di martedì 20 settembre 2022) Prosegue il dialogo sui temi caldi dell’attualità, con interlocutori i candidati bergamaschi al Parlamento della coalizione Azione-Italia Viva. Dopo gli approfondimenti dai titoli “Parliamo di economia e di energia” e “Parliamo di sanità e mobilità”, si terranno mercoledì 21 e giovedì 22 settembre altri due incontri dedicati a lavoro e infrastrutture, e ambiente e generazioni future. Mercoledì 21 settembre, alle ore 18:30, presso il ristorante Big Mamy, in Piazza Garibaldi, 7g, a Treviglio, l’appuntamento “Parliamo di lavoro e infrastrutture” vedrà gli interventi dei candidati bergamaschi al Parlamento Fabio Paganini, Claudia Ariuolo e Raffaello Teani; mentre sarà improntato sulle tematiche “Ambiente e ... Leggi su bergamonews (Di martedì 20 settembre 2022) Prosegue il dialogo sui temi caldi dell’attualità, con interlocutori ialdella coalizione Azione-Italia Viva. Dopo gli approfondimenti dai titoli “Parliamo di economia e di energia” e “Parliamo di sanità e mobilità”, si terranno mercoledì 21 e giovedì 22 settembre altri duededicati a lavoro e infrastrutture, e ambiente e generazioni future. Mercoledì 21 settembre, alle ore 18:30, presso il ristorante Big Mamy, in Piazza Garibaldi, 7g, a, l’appuntamento “Parliamo di lavoro e infrastrutture” vedrà gli interventi deialFabio, Claudiae Raffaello; mentre sarà improntato sulle tematiche “Ambiente e ...

