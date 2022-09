Il convegno sull’aborto con Fdi e la No vax omofoba Silvana De Mari fermato dalla Lega in Piemonte

Leggi su open.online

(Di martedì 20 settembre 2022) Undell’associazione Pro Vita & Famiglia che avrebbe dovuto vedere la partecipazione dell’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone in una sala della Regioneè stato cancellato dal governatore Alberto Cirio. A causa della presenza della dottoressaDe. Condannata per diffamazione a causa di alcune frasi omofobe e sospesa dall’Ordine dei Medici per non aver voluto vaccinarsi. Ilavrebbe dovuto andare in scena il 26 settembre nella Sala Trasparenza della Regione. E per fermarlo si è spesa anche la. L’assessore alle partecipate Fabrizio Ricca ha definito «inopportuna» la presenza della dottoressa. Il no a Pro Vita La vicenda è cominciata ieri. Quando Marco Grimaldi, capogruppo di Luv e Verdi a ...