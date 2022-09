GF Vip 7, il problema del bagno già nella prima puntata: cosa è successo nella notte (Di martedì 20 settembre 2022) Il GF Vip 7 è finalmente iniziato: su Canale 5 è andata in onda la prima puntata in cui i vipponi hanno varcato la soglia della porta rossa. GF VIP 7, aprono gli armadi ma non si accorgono di quel biglietto: cosa c’è scritto. C’entra proprio l’ex concorrente Immediatamente i concorrenti hanno cominciato a confrontarsi sulla casa e sugli spazi da condividere, in particolare quello del bagno, che come al solito è solo uno per tutti i vip. Già nella notte, Patrizia Rossetti ha provato a spiegare il suo disagio ad Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi: “Vi devo dire una cosa ragazzi, che io soffro di colite, se disgraziatamente mi prende la colite che mi viene dallo stress oppure dalle verdure, io conto fino a 15 secondi e poi devo schizzare in ... Leggi su funweek (Di martedì 20 settembre 2022) Il GF Vip 7 è finalmente iniziato: su Canale 5 è andata in onda lain cui i vipponi hanno varcato la soglia della porta rossa. GF VIP 7, aprono gli armadi ma non si accorgono di quel biglietto:c’è scritto. C’entra proprio l’ex concorrente Immediatamente i concorrenti hanno cominciato a confrontarsi sulla casa e sugli spazi da condividere, in particolare quello del, che come al solito è solo uno per tutti i vip. Giànotte, Patrizia Rossetti ha provato a spiegare il suo disagio ad Antonino Spinalbese ed Elenoire Ferruzzi: “Vi devo dire unaragazzi, che io soffro di colite, se disgraziatamente mi prende la colite che mi viene dallo stress oppure dalle verdure, io conto fino a 15 secondi e poi devo schizzare in ...

FedeGian1977 : Iniziato il periodo dell'anno dove la TV dà l'esempio di pseudo VIP pagati per grattarsi la patata 24/7 non facendo… - whatanightx : Il problema che i veri VIP non vanno al GF ahahahahah - marcelgiorda : RT @GiovanniPicus: Gli italiani siete pronti a farvi spappolare le meningi dal Grande Fratello senza senso mentre c'è un'economia un proble… - Kissmaniaco2 : @Jetmira04150748 In semitopic, forse, premettendo che abbiamo gusti musicali diversi ma che ovviamente non è un pro… - GiovanniPicus : Gli italiani siete pronti a farvi spappolare le meningi dal Grande Fratello senza senso mentre c'è un'economia un p… -