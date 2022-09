Firenze: pedone investito da una moto in via Senese. E’ grave a Careggi (Di martedì 20 settembre 2022) Un uomo di 83 anni è rimasto fravemente ferito in modo grave, dopo essere stato investito da un motociclista a Firenze, in via Senese, dopo l'incrocio con via del Gelsomino. L'anziano pedone è stato soccorso e portato in ospedale con codice d'urgenza rosso. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 settembre 2022) Un uomo di 83 anni è rimasto fravemente ferito in modo, dopo essere statoda unciclista a, in via, dopo l'incrocio con via del Gelsomino. L'anzianoè stato soccorso e portato in ospedale con codice d'urgenza rosso. L'articolo proviene daPost.

