Elezioni a rischio, la data del voto potrebbe slittare (Di martedì 20 settembre 2022) La campagna elettorale potrebbe riservarci un ulteriore colpo di scena. In queste ore non c'è ancora certezza che i seggi si apriranno domenica 25 settembre. E il motivo ha un nome e un cognome: Marco Cappato. Lo storico esponente radicale ha infatti presentato un ricorso al Tribunale civile di Milano chiedendo la riammissione d'urgenza della sua lista "Referendum e democrazia con Cappato", esclusa a causa delle firme digitali (e non manuali) raccolte a suo sostegno. Nel procedimento era stato anche chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale, "per la palese irragionevolezza del presunto divieto di presentazione in forma elettronica di liste in occasione delle Elezioni, laddove, da più di un anno la stessa identica procedura è ammessa invece per iniziative di un valore costituzionale altrettanto rilevante e cioè per le iniziative ...

