Elezioni 2022, tutti gli sconti ancora attivi per tornare a casa (e votare) (Di martedì 20 settembre 2022) Le Elezioni Politiche 2022 del 25 settembre sono ormai alle porte. E se da un lato si susseguono dibattiti, sondaggi, previsioni e proiezioni, dall’altro si teme una crescita spropositata dell’astensionismo, che secondo una recente indagine condotta da YouTrend potrebbe arrivare a toccare il 35% degli elettori. Una percentuale che sarebbe destinata a salire addirittura fino al 52% nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni, con un preoccupante incremento di 7 punti rispetto alle Elezioni 2018. Tra i motivi, senza alcun dubbio, anche le difficoltà di studenti e lavoratori fuorisede, costretti a tornare nel comune di residenza per poter esprimere il proprio voto a fronte di viaggi spesso lunghi e molto costosi. Una legge per consentire di votare anche a distanza, via posta o nel comune di domicilio, al ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 settembre 2022) LePolitichedel 25 settembre sono ormai alle porte. E se da un lato si susseguono dibattiti, sondaggi, previsioni e proiezioni, dall’altro si teme una crescita spropositata dell’astensionismo, che secondo una recente indagine condotta da YouTrend potrebbe arrivare a toccare il 35% degli elettori. Una percentuale che sarebbe destinata a salire addirittura fino al 52% nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni, con un preoccupante incremento di 7 punti rispetto alle2018. Tra i motivi, senza alcun dubbio, anche le difficoltà di studenti e lavoratori fuorisede, costretti anel comune di residenza per poter esprimere il proprio voto a fronte di viaggi spesso lunghi e molto costosi. Una legge per consentire dianche a distanza, via posta o nel comune di domicilio, al ...

