Da cui si scopre che il frontman dei Maroon 5 voleva dare al terzo figlio in arrivo con Behati Prinsloo il nome dell'amante (Di martedì 20 settembre 2022) Doveva essere uno dei momenti più belli nella vita di Adam Levine e della moglie Behati Prinsloo. Il cantante dei Maroon 5 e la modella di Victoria's Secret sono in attesa del terzo figlio. Ma, appena dato l'annuncio della cicogna in volo, i due sono stati travolti dalla scandalo. Lui avrebbe tradito lei con un'influencer e modella alla quale, dopo la fine del flirt, avrebbe scritto dei messaggi per chiederle di poter dare il suo nome al bebè in arrivo. E la sua risposta non si è fatta attendere: ha raccontato tutto con un video condiviso su Tik Tok.

