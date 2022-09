Coppa Italia Serie C, date e orari Primo Turno Eliminatorio: il programma completo (Di martedì 20 settembre 2022) Tramite una nota ufficiale, la Lega Pro ha comunicato il programma completo, con date e orari, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C, che si giocherà tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre 2022. Gara unica e ad eliminazione diretta. In caso di parità, supplementari e rigori. Ecco il programma: MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2022GRUPPO 4Gara P22 Crotone-ACR Messina: ore 17.30Gara P23 Juve Stabia-Audace Cerignola: ore 20.30Gara P24 Virtus Francavilla-Potenza: ore 21.00Gara P25 Foggia-Picerno: ore 21.00Gara P26 Avellino-Fidelis Andria: ore 15.00Gara P27 Turris-Gelbison: ore 15.00Gara P28 Taranto-Monopoli: ore 17.30 GRUPPO 3Gara P20 Latina-Giugliano: ore 21.00 MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022GRUPPO 1Gara ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Tramite una nota ufficiale, la Lega Pro ha comunicato il, con, deldiC, che si giocherà tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre 2022. Gara unica e ad eliminazione diretta. In caso di parità, supplementari e rigori. Ecco il: MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2022GRUPPO 4Gara P22 Crotone-ACR Messina: ore 17.30Gara P23 Juve Stabia-Audace Cerignola: ore 20.30Gara P24 Virtus Francavilla-Potenza: ore 21.00Gara P25 Foggia-Picerno: ore 21.00Gara P26 Avellino-Fidelis Andria: ore 15.00Gara P27 Turris-Gelbison: ore 15.00Gara P28 Taranto-Monopoli: ore 17.30 GRUPPO 3Gara P20 Latina-Giugliano: ore 21.00 MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2022GRUPPO 1Gara ...

