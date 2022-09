Vaiolo scimmie: epidemiologo cinese avverte, 'non toccate gli stranieri' (Di lunedì 19 settembre 2022) Pechino, 19 set. (Adnkronos Salute) - "Non toccate gli stranieri". E' la raccomandazione che Wu Zunyou, epidemiologo capo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha scritto sulla piattaforma cinese Weibo (simile a Twitter) dopo il primo caso di Vaiolo delle scimmie in Cina, aggiungendo che le restrizioni per il Covid-19 nel Paese e gli stretti controlli alle frontiere avevano finora impedito la diffusione del Vaiolo delle scimmie, ma che esiste un rischio di diffusione della malattia dovuto ai viaggi internazionali e ai contatti stretti. "È necessario e importante rafforzare il monitoraggio e la prevenzione", ha aggiunto. Il caso di Vaiolo delle scimmie è stato rilevato nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Pechino, 19 set. (Adnkronos Salute) - "Nongli". E' la raccomandazione che Wu Zunyou,capo del Centroper il controllo e la prevenzione delle malattie, ha scritto sulla piattaformaWeibo (simile a Twitter) dopo il primo caso didellein Cina, aggiungendo che le restrizioni per il Covid-19 nel Paese e gli stretti controlli alle frontiere avevano finora impedito la diffusione deldelle, ma che esiste un rischio di diffusione della malattia dovuto ai viaggi internazionali e ai contatti stretti. "È necessario e importante rafforzare il monitoraggio e la prevenzione", ha aggiunto. Il caso didelleè stato rilevato nel ...

