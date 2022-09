Terremoto in Messico di magnitudo 7.4 (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Una scossa di magnitudo 7.4 ha colpito Città del Messico. L’evento un’ora dopo un’esercitazione nazionale antisismica in occasione dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017. L’epicentro del Terremoto, avvertito nella capitale, è stato registrato 63 km a sud di Coalcoman nello stato messicano di Michoacan. La governatrice di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha affermato che al momento non si segnalano danni e ha parlato di una magnitudo 6.8. Per la terza volta, il Messico viene colpito da un Terremoto il 19 settembre. Il sisma di magnitudo 7.4, che ha scosso oggi anche la Capitale, è avvenuto nel giorno dell’anniversario dei due gravi terremoti del 1985 e il 2017. Nel 1985 un sisma di magnitudo 8.1 provocò la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Una scossa di7.4 ha colpito Città del. L’evento un’ora dopo un’esercitazione nazionale antisismica in occasione dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017. L’epicentro del, avvertito nella capitale, è stato registrato 63 km a sud di Coalcoman nello stato messicano di Michoacan. La governatrice di Città del, Claudia Sheinbaum, ha affermato che al momento non si segnalano danni e ha parlato di una6.8. Per la terza volta, ilviene colpito da unil 19 settembre. Il sisma di7.4, che ha scosso oggi anche la Capitale, è avvenuto nel giorno dell’anniversario dei due gravi terremoti del 1985 e il 2017. Nel 1985 un sisma di8.1 provocò la ...

