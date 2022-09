Orietta Berti al GfVip | pare che Fabio Fazio | indiscreto esplosivo da Mediaset

(Di lunedì 19 settembre 2022)sceglie il Grande Fratello vip e lascia. Che sarebbe rimasto molto male. Sarà lei una delle due opinioniste, insieme alla moglie di Bonolis. Stasera la prima puntata del Gf vip, molto atteso dal pubblico. Adesso laparla a cuore aperto a Il Messaggero e svela di essere stata corteggiata a lungo da, che ha sborsato molti soldi. "Lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte. E poi Alfonso e Piersilvio (Berlusconi, ndr) mi hanno corteggiata a lungo", dice lache parla anche del suo problema notturno. "L'insonnia ha a che fare con lo shock vissuto a 18 anni a causa della morte prematura e improvvisa di mio padre, a causa di un incidente stradale. Ho provato tanti farmaci nella vita, ma nessuno ha funzionato. Oggi non ...

GiusCandela : Tris di nozze per #Verissimo: Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Tra gli ospiti anche Elodie,… - tempoweb : 'Mi hanno offerto tanti #soldi'. Cosa racconta #Berti prima del #GfVip #19settembre #iltempoquotidiano… - leopadanofe : RT @DIAVOLE13994496: Non mi sono mai fidato di Orietta Berti quando cantava 'Finché la barca va'....' 'Quando l'amore viene il campanello s… - ilpensologo : Orietta Berti al Grande Fratello Vip: “Mi hanno offerto tanti soldi'. E ha fatto a prenderli, il dramma è che se gl… - Silvia_Mio86 : RT @Baccotvnews: ??I Ricchi e Poveri quarto coach di #TheVoiceSenior? Sarebbero loro i sostituti di Orietta Berti nella nuova edizione del… -

Ascolta questo articoloè la vera novità della settima edizione del ' Grande Fratello Vip '. Infatti Alfonso Signorini ha deciso di puntare sulla cantante e di nuovo su Sonia Bruganelli per il suo reality show ...Al fianco di Signorini, una coppia di opinioniste al femminile formata dae Sonia Bruganelli (per la seconda volta in questa veste). Casa e studio interamente rinnovati con un'area ...Intervistata da "Il Messaggero", Orietta Berti svela i motivi del suo "sì" ad Alfonso Signorini per partecipare alla prossima edizione del "Grande Fratello Vip" ...Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del programma di Canale 5, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini ...