MotoGP: un tifone minaccia il GP del Giappone

Dopo la pandemia, ci mancava anche il tifone, allo sventurato GP del Giappone della MotoGP. Le previsioni meteo annunciano l'arrivo della tempesta Nanmadol, che colpirà una parte del paese proprio mentre i team del motomondiale sono nel bel mezzo della trasferta. Un uomo della Dorna è già arrivato sul posto per controllare la situazione, ma il prosieguo del weekend sull'ex Twin Ring è a forte rischio.

tifone Nanmadol e MotoGP: GP del Giappone a rischio cancellazione?

Le situazioni critiche per la Dorna sono due. La prima è l'allerta meteo per la tempesta sopra citata, che si preannuncia bella potente. I dati prevedono precipitazioni piovose fino a 400 mm e venti che sferzano a 235 Km/h. Impossibile volare ed atterrare a queste condizioni! Come riporta Speedweek, già domenica ...

