Latina, faceva parte di una rete di trafficanti di droga attivi in Francia: arrestato 30enne (Di lunedì 19 settembre 2022) Era ricercato in tutta Europa per produzione, vendita e acquisto illegale di droga. L’uomo è stato trovato a Latina dal personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Stato. Dalla Francia a Latina, ecco dove si nascondeva Nella mattinata del 16 settembre scorso gli agenti della Polizia hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 30 anni in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle Autorità della Francia. Quest’ultimo era ritenuto responsabile del reato di produzione, vendita ed acquisto illecito di stupefacenti. L’uomo è stato anche condannato poiché ritenuto parte di una rete di trafficanti attivi tra il 2019 ed il 2020 in alcuni dipartimenti della Francia dell’est. L’arresto Gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Era ricercato in tutta Europa per produzione, vendita e acquisto illegale di. L’uomo è stato trovato adal personale della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Stato. Dalla, ecco dove si nascondeva Nella mattinata del 16 settembre scorso gli agenti della Polizia hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 30 anni in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle Autorità della. Quest’ultimo era ritenuto responsabile del reato di produzione, vendita ed acquisto illecito di stupefacenti. L’uomo è stato anche condannato poiché ritenutodi unaditra il 2019 ed il 2020 in alcuni dipartimenti delladell’est. L’arresto Gli ...

CorriereCitta : Latina, faceva parte di una rete di trafficanti di droga attivi in Francia: arrestato 30enne - trottorello : @Ioebasta_17 Io ti farei indossare quelli di mia nonna che dici? Lei del sud, lui ad Arona per lavoro e poi Germani… - Freehugskidrau : @explicitiebs a parte che io sto parlando di quando ancora non era uscita neanche la notizia della sospensione dell… -