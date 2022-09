«La pandemia è finita» | dice Joe Biden

GiovaQuez : Biden: “La pandemia è finita. Abbiamo ancora un problema con il Covid, ci stiamo lavorando molto ma la pandemia è f… - francescoburra3 : RT @matt1news: BIDEN: LA PANDEMIA È FINITA (DISCLOSE) - RobertoBerretta : RT @ImolaOggi: Portate qualche damigiana di cardiotonico a Speranza. ??Covid, Biden: 'la pandemia è finita' - raininginmysea : @ScalezJunior @beniapiccone @jacopo_iacoboni Mettiamola così, se i migliori votano Gonte, graduidamente, per gli 'a… - Alberto93383706 : RT @osamundR: ??????????Portate qualche damigiana di cardiotonico a Speranza. ??Covid, Biden: 'la pandemia è finita' -

Biden: "Se Taiwan attacca, pronti ad intervenire"/ "In USAcovid" A detta del Generale , ora gli ucraini si sentono in diritto di pretendere maggiori garanzie: 'Si innescano anche ...'La. Se guardi, nessuno indossa le mascherine. Tutti sembrano essere in ottima forma. Ed è per questo che penso che la situazione sia cambiata', ha detto il presidente degli Stati ...Lo stop allo sci estivo era iniziato il 20 luglio. Capitani, direttore della società che gestisce il comprensorio: «Si riparte in sicurezza grazie alle ultime precipitazione e all’abbassamento delle t ...Taipei ringrazia ma la Cina fa sapere che «si riserva di prendere tutte le misure necessarie» e ha espresso «ferma opposizione» verso i giudizi del presidente Usa ...