Iran, le proteste per la morte di Mahsa Amini, uccisa perché indossava male il velo (Di lunedì 19 settembre 2022) Curda, 22 anni, la giovane era a Teheran con il fratello, quando è stata prelevata dalla polizia con l'accusa di non aver rispettato le normative sull'hijab del paese.

