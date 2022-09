Ineccepibili Kate Middleton e Meghan Markle

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il dress code ai funerali non è una scelta, ma un obbligo. Tanto più a quelli di Elisabetta II. Eppure non tutte le donne Windsor hanno indossato il cappellino con la veletta all’ultimo addio alla regina più longeva del mondo. Comeo Beatrice di York. Il nero Windsor è un nero chic per l’occasione. E sicuramente le più eleganti sono statee la cognata ex attrice., in Alexander McQueen, come da tradizione ha seguito un criterio sentimentale: ha indossato il “Japanese Pearl Choker”, una collana di perle appartenuta alla regina Elisabetta e donata dal governo giapponese alla sovrana. Era stata di Lady Diana e poi è passata alla nuova principessa del Galles. Che le ha portate ai funerali di Filippo. Gli orecchini pendenti sono perle ...

Domani

...di rilievo come appuntoMiddleton o Brigitte Macron. Olena posta immagini di bambini in fuga, o sistemati in qualche rifugio per scampare ai bombardamenti: immagini sempre misurate,,......di rilievo come appuntoMiddleton o Brigitte Macron. Olena posta immagini di bambini in fuga, o sistemati in qualche rifugio per scampare ai bombardamenti: immagini sempre misurate,,... La stand up di Katherine Ryan è british ma in stile americano