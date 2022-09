In settimana in arrivo altro freddo dai Balcani (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Ancora freddo sull’Italia. Nel corso della settimana appena iniziata il tempo sull’Italia è destinato a cambiare ancora una volta: addio a lunghi periodi dominati da vasti anticicloni, adesso i protagonisti del tempo sono gli impulsi instabili provenienti dal Nord Europa e dalla Russia. E proprio uno di questi insidierà l’Italia nei prossimi giorni. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it comunica che la giornata odierna proseguirà all’insegna di una rinnovata stabilità atmosferica grazie all’avanzata dell’anticiclone delle Azzorre che da ovest è riuscito a distendersi su buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa. Più sole per tutti insomma (salvo qualche pioggia veloce su Toscana, Umbria e Marche), anche se le temperature tenderanno a mantenersi su valori piuttosto bassi, soprattutto nel corso delle prime ore del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Ancorasull’Italia. Nel corso dellaappena iniziata il tempo sull’Italia è destinato a cambiare ancora una volta: addio a lunghi periodi dominati da vasti anticicloni, adesso i protagonisti del tempo sono gli impulsi instabili provenienti dal Nord Europa e dalla Russia. E proprio uno di questi insidierà l’Italia nei prossimi giorni. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it comunica che la giornata odierna proseguirà all’insegna di una rinnovata stabilità atmosferica grazie all’avanzata dell’anticiclone delle Azzorre che da ovest è riuscito a distendersi su buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa. Più sole per tutti insomma (salvo qualche pioggia veloce su Toscana, Umbria e Marche), anche se le temperature tenderanno a mantenersi su valori piuttosto bassi, soprattutto nel corso delle prime ore del ...

