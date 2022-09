Il feretro della Regina a Welligton Arch | folla e lacrime in strada Il saluto dello staff davanti a Buckingham Palace

SkyTG24 : Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato davanti all'Abbazia di Westminster dove, tra pochi minuti, si cele… - rtl1025 : ???? Il feretro della regina #ElisabettaII è stato portato all'interno dell'abbazia di #Westminster. Ha così inizio i… - Agenzia_Ansa : Il feretro della regina Elisabetta II è stato portato a spalla da un picchetto d'onore della Royal Guard nell'abbaz… - sgrillao81 : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Un ufficiale di polizia britannico è svenuto durante i funerali di Stato della regina Elisabetta II a Londra. L'u… - Itsfrancesca__ : Il saluto di Carlo al feretro della mamma, un momento così commovente #QueenElizabethII -

...Regina Elisabetta ha colpito profondamente il suo ex maggiordomo che ricorda con emozione gli anni in cui è stato al suo servizio. Funerali Regina Elisabetta II diretta streaming video/...Ma ci sono anche due milioni di londinesi assiepati lungo il tragitto che ilsovrana compirà verso il castello di Windsor.Proseguono le cerimonie per i funerali della regina Elisabetta II a Londra. Dopo la celebrazione a Westminster, con tanto di ...Migliaia di persone hanno atteso per ore in fila per rendere omaggio al feretro della sovrana scomparsa. Alle 6:30 di questa mattina (7:30 ora italiana) a Westminster Hall si sono chiuse al pubblico l ...