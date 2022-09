Handanovic manda un messaggio | «Non sto lì a gufare quando non gioco»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 settembre 2022) Nell’Inter è quasi un tutti contro tutti. La Gazzetta riporta delle dichiarazioni di: Ci ha messo la faccia. E ci ha messo pure qualche dichiarazione, Samir. Che vive una situazione inedita nella sua vita nerazzurra, l’alternanza tra i pali con Onana. E allora lo sloveno, ieri tornato titolare dopo la panchina con il Viktoria Plzen, si è tolto un sassolino:«Io non sono un problema dell’Inter, io posso essere una soluzione. Do il massimo anchegiocano gli altri, non sono lì ama tifo il mio compagno che gioca». Frase sibillina: che il portiere abbia volutore qualche? L’alternanza, di sicuro, è destinata a continuare: è probabile che tra Roma e Barcellona, dopo la sosta, lo sloveno e Onana si divideranno ancora il posto. L'articolo ...