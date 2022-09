Diretta a reti unificate in Uk per il funerale della regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) Diretta a reti unificate dedicate al funerale di Stato della regina Elisabetta e alla successiva tumulazione, per l’intera giornata di oggi, sui canali informativi di tutte le principali catene tv britanniche: a cominciare da Bbc, Itv e Sky News. La programmazione, ampiamente focalizzata sugli eventi legati alla morte di Sua Maestà e alla successione già ormai da 12 giorni, fin dall’annuncio della notizia fatale l’8 settembre, è in queste ore di fatto monotematica. I più noti anchormen e anchorwomen sono in video dalle prime ore di stamattina, vestiti di nero in segno di lutto come i loro ospiti, per avviare maratone televisive fiume che seguiranno passo passo le cerimonie. Le dirette vengono intervallate da talk show a tema, interviste, servizi, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022)dedicate aldi Statoe alla successiva tumulazione, per l’intera giornata di oggi, sui canali informativi di tutte le principali catene tv britanniche: a cominciare da Bbc, Itv e Sky News. La programmazione, ampiamente focalizzata sugli eventi legati alla morte di Sua Maestà e alla successione già ormai da 12 giorni, fin dall’annuncionotizia fatale l’8 settembre, è in queste ore di fatto monotematica. I più noti anchormen e anchorwomen sono in video dalle prime ore di stamattina, vestiti di nero in segno di lutto come i loro ospiti, per avviare maratone televisive fiume che seguiranno passo passo le cerimonie. Le dirette vengono intervallate da talk show a tema, interviste, servizi, ...

