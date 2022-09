Dal 1 ottobre queste auto non potranno più circolare: dove e perché (Di lunedì 19 settembre 2022) Stop alle auto diesel Euro 5 dal primo ottobre. Tante lamentele e polemiche per il divieto di circolazione che scatterà dal primo ottobre 2022 per queste automobili nel capoluogo lombardo. In particolare queste automobili non potranno più accedere all’area B di Milano. Scaduto anche il termine del 14 settembre entro il quale era possibile ottenere la deroga acquistando un nuovo veicolo. Sono tantissime – 1,3 milioni – le automobili in Lombardia che non potranno più accedere all’area B di Milano. Nella città il divieto è già in vigore per i modelli ai modelli a benzina Euro 2 e diesel Euro 4. Tante critiche per le nuove disposizioni soprattutto perché molti considerano le auto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Stop allediesel Euro 5 dal primo. Tante lamentele e polemiche per il divieto di circolazione che scatterà dal primo2022 permobili nel capoluogo lombardo. In particolaremobili nonpiù accedere all’area B di Milano. Scaduto anche il termine del 14 settembre entro il quale era possibile ottenere la deroga acquistando un nuovo veicolo. Sono tantissime – 1,3 milioni – lemobili in Lombardia che nonpiù accedere all’area B di Milano. Nella città il divieto è già in vigore per i modelli ai modelli a benzina Euro 2 e diesel Euro 4. Tante critiche per le nuove disposizioni soprattuttomolti considerano le...

