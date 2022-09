Boxe, Michael Magnesi vs Anthony Cacace in tv: programma, orario, streaming Mondiale IBO superpiuma (Di lunedì 19 settembre 2022) Michael Magnesi (21-0) contro Anthony Cacace (19-1-0). Il campione del mondo IBO dei pesi superpiuma è chiamato a difendere la sua cintura contro il pugile inglese il prossimo sabato 24 settembre alla AO Arena di Manchester. La sfida di Magnesi è in programma nel sottoclou della sfida dei pesi massimi tra Joe Joyce e Joseph Parker. L’evento inizierà alle 19:00 e l’incontro di Magnesi è il terzultimo in programma nella card. Poi toccherà ad Amanda Serrano e Sarah Mahfoud per i titoli WBA, WBC, IBF, WBO e The Ring dei pesi leggeri. A seguire il main event con Joe Joyce e Joseph Parker a caccia di una vittoria prestigiosa nei pesi massimi. La diretta dell’evento sarà assicurata da Mola.TV. Basterà registrarsi sulla piattaforma ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022)(21-0) contro(19-1-0). Il campione del mondo IBO dei pesiè chiamato a difendere la sua cintura contro il pugile inglese il prossimo sabato 24 settembre alla AO Arena di Manchester. La sfida diè innel sottoclou della sfida dei pesi massimi tra Joe Joyce e Joseph Parker. L’evento inizierà alle 19:00 e l’incontro diè il terzultimo innella card. Poi toccherà ad Amanda Serrano e Sarah Mahfoud per i titoli WBA, WBC, IBF, WBO e The Ring dei pesi leggeri. A seguire il main event con Joe Joyce e Joseph Parker a caccia di una vittoria prestigiosa nei pesi massimi. La diretta dell’evento sarà assicurata da Mola.TV. Basterà registrarsi sulla piattaforma ...

