Agropoli | dirigente Baldi | «Dal comune comunicazioni e dichiarazioni non veritiere»

(Di lunedì 19 settembre 2022) di Arturo Calabrese «Ilriferisce fatti fuorvianti». Sono dure le parole delladella scuola “Mozzillo” diMargheritanei confronti dell’amministrazione comunale. Tale intervento scaturisce dalla solita mistificazione dei fatti da parte di Palazzo di Città e relativa comunicazione poco attinente alla realtà, stando proprio a quanto riferisce la. In una comunicazione ufficiale indirizzata al sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, sempre pronto a mostrarsi e a pavoneggiarsi sui social anche prendendosi altrui meriti, laparte da lontano ed espone i fatti in maniera precisa e chiara, a differenza di qualcun altro. «In appendice alla “happy end” – la pungente ironia nei confronti dei grandi annunci arrivati da Palazzo ...

Info Cilento

Oggi gli studenti di Agropoli ritornano a scuola ma non mancano disagi, in particolare per i bambini della Mozzillo ...StampaRimodulati gli spazi all’interno della scuola “Mozzillo”, in piazza Mediterraneo ad Agropoli, così da far coesistere l’asilo nido/micronido, gestito a cura del Piano di zona S/8 e un’altra class ...