A Londra per Elisabetta, le regine e le mogli dei capi di Stato in nero al funerale (Di lunedì 19 settembre 2022) Il mondo ha dato l’ultimo addio alla regina Elisabetta. E’ Stato un crescendo di appuntamenti ufficiali e serrati, come da protocollo, fino al funerale del 19 settembre. Nel weekend sono arrivati a Londra i capi di Stato e i reali di mezzo mondo, per rendere omaggio alla sovrana scomparsa l’8 settembre. Ad accoglierli c’erano i membri senior della royal family, a partire da re Carlo III e dalla regina Consorte Camilla. Anche Kate Middleton ha fatto la sua parte, con eleganza. A Londra per Elisabetta Meghan Markle con Sophie di WessexSono stati giorni di sentita commozione nel Regno Unito e, mentre il popolo si è messo in fila per l’ultimo saluto all’amata regina Elisabetta, royal e politici si sono riuniti a Buckingham Palace. ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Il mondo ha dato l’ultimo addio alla regina. E’un crescendo di appuntamenti ufficiali e serrati, come da protocollo, fino aldel 19 settembre. Nel weekend sono arrivati adie i reali di mezzo mondo, per rendere omaggio alla sovrana scomparsa l’8 settembre. Ad accoglierli c’erano i membri senior della royal family, a partire da re Carlo III e dalla regina Consorte Camilla. Anche Kate Middleton ha fatto la sua parte, con eleganza. AperMeghan Markle con Sophie di WessexSono stati giorni di sentita commozione nel Regno Unito e, mentre il popolo si è messo in fila per l’ultimo saluto all’amata regina, royal e politici si sono riuniti a Buckingham Palace. ...

matteosalvinimi : Lo fanno a Londra. Possiamo, anzi dobbiamo, farlo anche in Italia. Subito. Il voto di domenica sarà decisivo anche… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Londra paga le bollette. E noi? Mentre sempre più imprese saltano per i costi f… - AntoVitiello : Il #Milan organizzerà una serie di eventi, dando l’opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e… - NorbertoZapparo : @meloccaros A Londra paghi un caffè con la carta di credito. Qui non ti fanno usare il bancomat per pagare 48€ di marche da bollo - giomo2 : RT @IveserVenezia: 'L'umanità ha sempre barattato un po' di felicità per un po' di sicurezza' Il 23 settembre 1939, a Hampstead (Londra), c… -