Roman Reigns: “Non sapevo chi fosse Logan Paul, non sono un ragazzina di 15 anni” (Di domenica 18 settembre 2022) La notizia del momento in casa WWE è quella che riguarda l’annuale appuntamento con Crown Jewel, che anche quest’anno si terra in Arabia Saudita il prossimo 5 novembre e come sempre la compagnia cerca di proporre incontri che possano attirare più interesse possibile. Da ormai un giorno è ufficiale quale sarà il main event di questo speciale PLE, infatti Roman Reigns dovrà difendere le su cinture dall’assalto di Logan Paul. Logan Paul, chi? Manca un mese e mezzo all’incontro ma la costruzione in vista dello scontro fra i due è già ovviamente cominciata fra interviste, conferenze stampa e puntate di Smackdown. Una parte fondamentale di questa rivalità saranno sicuramente le dichiarazioni che i due lasceranno nelle varie interviste e nelle varie apparizioni televisive, perchè ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 18 settembre 2022) La notizia del momento in casa WWE è quella che riguarda l’annuale appuntamento con Crown Jewel, che anche quest’anno si terra in Arabia Saudita il prossimo 5 novembre e come sempre la compagnia cerca di proporre incontri che possano attirare più interesse possibile. Da ormai un giorno è ufficiale quale sarà il main event di questo speciale PLE, infattidovrà difendere le su cinture dall’assalto di, chi? Manca un mese e mezzo all’incontro ma la costruzione in vista dello scontro fra i due è già ovviamente cominciata fra interviste, conferenze stampa e puntate di Smackdown. Una parte fondamentale di questa rivalità saranno sicuramente le dichiarazioni che i due lasceranno nelle varie interviste e nelle varie apparizioni televisive, perchè ...

