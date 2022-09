Musso, che botta: frattura allo zigomo, si deve operare (Di domenica 18 settembre 2022) Sette minuti scarsi di partita e un sospetto che, purtroppo, si è rivelato fondato una volta approdato al “Gemelli” di Roma: Juan Musso ha riportato la frattura dello zigomo e lunedì mattina verrà subito operato al Policlinico della Capitale, dove si trova ricoverato. L’infortunio era parso subito serio: nello scontro aereo col compagno Demiral il portiere argentino era rimasto a terra, in seguito a un violento impatto tra le due teste. Lo staff medico aveva dato subito il segnale alla panchina: cambio immediato e Sportiello, poi autore di una grande prova, subito in campo. La speranza che si trattasse “solo” di un forte trauma cranico è crollata una volta arrivato al Gemelli: il giocatore, vigile e orientato, è stato sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una frattura allo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Sette minuti scarsi di partita e un sospetto che, purtroppo, si è rivelato fondato una volta approdato al “Gemelli” di Roma: Juanha riportato ladelloe lunedì mattina verrà subito operato al Policlinico della Capitale, dove si trova ricoverato. L’infortunio era parso subito serio: nello scontro aereo col compagno Demiral il portiere argentino era rimasto a terra, in seguito a un violento impatto tra le due teste. Lo staff medico aveva dato subito il segnale alla panchina: cambio immediato e Sportiello, poi autore di una grande prova, subito in campo. La speranza che si trattasse “solo” di un forte trauma cranico è crollata una volta arrivato al Gemelli: il giocatore, vigile e orientato, è stato sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno evidenziato una...

