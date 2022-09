Mourinho espulso, niente rigore per la Roma, furia del tecnico giallorosso – VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) Josè Mourinho è stato espulso dall’arbitro Chiffi durante Roma-Atalanta che non ha concesso un rigore ai giallorossi. La Roma ha chiesto a gran voce un calcio di rigore per l’atterramento di Zaniolo, secondo i giallorossi il fallo di Okoli era netto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Mourinho scatenato in panchina, entra in campo furioso con l’arbitro che lo espelle. Negli stessi secondi Hateboer davanti la panchina fa finta di calciare in pallone verso il tecnico giallorosso scatenando quindi la reazione di tutta la panchina, anche dei giocatori che si stavano riscaldando a qualche metro di distanza“. In quel momento la partita era sull’1-0 e Mourinho ha chiesto a gran voce il calcio di rigore ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 settembre 2022) Josèè statodall’arbitro Chiffi durante-Atalanta che non ha concesso unai giallorossi. Laha chiesto a gran voce un calcio diper l’atterramento di Zaniolo, secondo i giallorossi il fallo di Okoli era netto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “scatenato in panchina, entra in campo furioso con l’arbitro che lo espelle. Negli stessi secondi Hateboer davanti la panchina fa finta di calciare in pallone verso ilscatenando quindi la reazione di tutta la panchina, anche dei giocatori che si stavano riscaldando a qualche metro di distanza“. In quel momento la partita era sull’1-0 eha chiesto a gran voce il calcio di...

MarcoGuidi13 : Sequenze incredibile a Roma: #Zaniolo si appende alla maglia di #Okoli e poi va giù in area protestando. Mai rigore… - montaonair : RT @MarcoGuidi13: Sequenze incredibile a Roma: #Zaniolo si appende alla maglia di #Okoli e poi va giù in area protestando. Mai rigore, cine… - asrPT7 : RT @ASRomaPartite: - Mourinho furioso per il rigore non dato a Zaniolo e viene espulso! Dal labiale si capisce un “figlio di...” #RomaAtal… - mimanda_picone : RT @MarcoGuidi13: Sequenze incredibile a Roma: #Zaniolo si appende alla maglia di #Okoli e poi va giù in area protestando. Mai rigore, cine… - duzv4 : RT @MarcoGuidi13: Sequenze incredibile a Roma: #Zaniolo si appende alla maglia di #Okoli e poi va giù in area protestando. Mai rigore, cine… -