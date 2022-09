Monza-Juve | i tifosi bianconeri contestano la squadra | Danilo va a parlare con gli ultras VIDEO

juventusfc : 1' |??| Inizia la nostra partita contro il Monza ?? Forza Juve! ???? @bitgetglobal #MonzaJuve - _Morik92_ : L'arrivo della #Juve all'U-Power Stadium di Monza. #MonzaJuve ?? @TUTTOJUVE_COM - Gazzetta_it : Rovella-Ranocchia sfidano Miretti-Fagioli: casting #Juve, chi nel centrocampo del futuro? - LUCanturino_24 : Sono su diretta gol (non mi va di annoiarmi solo con la Juve ed è la prima volta che succede) e non vanno a Monza d… - LeonardoProiet1 : Io penso che siamo arrivati a uno schifo inimmaginabile, neanche nei peggior incubi. #MonzaJuve #Monza #Juve #AllegriOut -

Nel pomeriggio ladi Allegri cerca di rialzarsi a, dove in panchina esordisce Palladino al posto dell'esonerato Stroppa. A caccia di riscatto dopo le sconfitte nelle coppe europee ci sono ...76 Non si respira una bella aria in casa. Il ko casalingo con il Benfica ha messo spalle al muro Allegri. Contestato dalla tifoseria e ... già a partire dalla trasferta di. Dopo la gara ...Monza-Juventus (oggi alle ore 15 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A. Palladino debutta sulla panchina dei… Leggi ...12' - Pericolo Monza: Marlon pennella su Izzo, che sale in cielo e gira di testa. La sfera finisce di poco alta. 10' - Ottimo Gatti su cross di Dany Mota 9' - Dal corner Kostic ...