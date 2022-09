Meteo | le previsioni in Campania di domenica 18 settembre 2022

(Di domenica 18 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,18. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3549m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3445m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno ...

SkyTG24 : Meteo a #Milano: le previsioni di oggi 18 settembre - SkyTG24 : Meteo a #Torino: le previsioni di oggi 18 settembre - SkyTG24 : Meteo a Napoli: le previsioni di oggi 18 settembre - SkyTG24 : Meteo a Palermo: le previsioni di oggi 18 settembre - SkyTG24 : Meteo a #Roma: le previsioni di oggi 18 settembre -

iLMeteo.it

Lo afferma il colonnello Mario Giuliacci in un'editoriale sul suo sito diin cui spiega anche il motivo dei gravi disastri provocati in Italia dai temporali e in particolare dell'...Ondata non prevista vedi anche, ecco come sarà il tempo nelle prossime ore Secondo gli esperti, è caduta in un pomeriggio la pioggia di 6 mesi. L'ondata di maltempo che ha colpito le ... Meteo: sta accadendo qualcosa di eclatante, è la prima volta nella Storia; conseguenze pesanti pure in Italia Brrrr, che freddo stamattina! È un risveglio davvero autunnale quello di oggi con temperature assai rigide per il periodo. Molte città del Nord e del Centro stanno registrando numeri di tutto rispetto ...Livigno, meteo per Domenica 18 Settembre 2022. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima -1°C, massima 3°C ...