Maria De Filippi perde le staffe a Tu si que vales: "Mi fa un po' impressione" (Di domenica 18 settembre 2022) La prima puntata di Tu si que vales è andata e la rabbia di Maria De Filippi contro un concorrente è già la notizia del giorno. Il sabato sera italiano è ritornato quello degli scherzi e delle risate con la compagnia del programma Fascino, ma c'è stato un momento molto serio in cui la conduttrice di Amici 22 ha dato il meglio di sé. Il concorrente demenziale Nel corso della prima puntata di Tu si que vales, andata in onda ieri 17 settembre, su Canale 5, un concorrente ha attirato l'attenzione di tutti per la reazione che ha scatenato in Maria De Filippi. Lui si chiama Francesco Ocelli in arte Francesco Niente. Cinquant'anni, ex attore ora portiere in teatro, ha una poetica demenziale, che evidenzia anche in quello che racconta di sé, come il fatto che si senta "uno e trino" e ritenga ...

