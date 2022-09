Le pagelle di Udinese-Inter (3-1), disastro di Simone Inzaghi (Di domenica 18 settembre 2022) Riportiamo le pagelle di Udinese-Inter. Alla Dacia Arena i bianconeri di Sottil travolgono l’Inter di Simone Inzaghi. Le pagelle di Udinese-Inter Prima delle pagelle di giocatori e allenatori di Udinese e Inter; riportiamo quella del direttore di gara. Valeri 6,5 – Ammonisce tanto ma è sempre necessario, difficile tenere a bada due squadre cosi fisiche ma lo fa alla grande. Le pagelle dell’Udinese Silvestri 6 – L’Inter calcia poco ma quando lo fa Silvestri si fa trovare sempre pronto, reattivo nelle uscite. Becao 7 – Il vice capitano dell’Udinese fa una partita clamorosa, vince i duelli singoli e tiene alla grande ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) Riportiamo ledi. Alla Dacia Arena i bianconeri di Sottil travolgono l’di. LediPrima delledi giocatori e allenatori di; riportiamo quella del direttore di gara. Valeri 6,5 – Ammonisce tanto ma è sempre necessario, difficile tenere a bada due squadre cosi fisiche ma lo fa alla grande. Ledell’Silvestri 6 – L’calcia poco ma quando lo fa Silvestri si fa trovare sempre pronto, reattivo nelle uscite. Becao 7 – Il vice capitano dell’fa una partita clamorosa, vince i duelli singoli e tiene alla grande ...

leggoit : #udinese-#inter 3-1, le pagelle: De Vrij un disastro, Correa irritante. Per Inzaghi è crisi nera - sportli26181512 : Udinese-Inter 3-1, le pagelle: L'Udinese batte in rimonta l'Inter 3-1. L'Autorete di Skriniar e i gol di Bijol e Ar… - 11contro11 : Le pagelle di #Udinese-#Inter (3-1), disastro di Simone Inzaghi #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - __SSam__7 : Pagelle Udinese-Inter 3-1 Cappetaaano: ?? Skriniar: 3 Acerbi: 6.5 Bastoni: 30 min., SV; Dumfries: -15; Darmian: 5;… - tuttointer24 : Pagelle Udinese-Inter 3-1: Inzaghi affonda alla Dacia Arena, bianconeri primi in classifica ???? #Inter #Inzaghi… -