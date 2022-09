Lazio | Immobile guida la riscossa biancoceleste

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 settembre 2022) Dovrà essere il capitano Ciroa caricarsi sulle spalle la, sarà lui are laa Cremona Dovrà essere il capitano Ciroa caricarsi sulle spalle la, sarà lui are laa Cremona. Sarri ha voluto ricompattarsi con la sua squadra senza tornare a Roma dopo la trasferta Europea. Contro la Cremonese non sarà semplice, ma la squadradeve ritrovare la vittoria dopo il tonfo danese. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.