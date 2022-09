La Formula 1 nel cloud: così i dati guidano performance, engagement e sicurezza (Di domenica 18 settembre 2022) Su ogni monoposto, 300 sensori raccolgono dati che vengono processati in tempo reale, informano i team, aumentano l’esperienza dei fan e definiscono le prossime gare Leggi su repubblica (Di domenica 18 settembre 2022) Su ogni monoposto, 300 sensori raccolgonoche vengono processati in tempo reale, informano i team, aumentano l’esperienza dei fan e definiscono le prossime gare

GScuccimarri : @Roseflo94152971 Insieme dovrebbe essere questa e poi l'ultima, il resto nel format abituale, scrivo al condizional… - StefanoMagnacca : @janavel7 La strategia di Conte è basata sulla formula do ut des anche chiamato in italiano “Se lo scambio è conven… - FormulaPassion : Mattia Binotto ha ammesso di voler garantire un posto per Robert Shwartzman nel 2023, ma sarà molto difficile #F1 - fuoripistanet : Il team principal della Williams, Jost Capito, non capisce le parole di Stefano Domenicali, il quale non vede una d… - GI40292926 : LASCIAMO PERDERE IL DISCORSO CHE FA QUESTO CANDIDATO POLITICO, QUELLO CHE MI PREME SOTTOLINEARE CON IL VIDEO E' LA… -