(Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. 850 km con 8500 metri di dislivello totale. In sella alle proprigravel pesanti 20 chili l’una,Gandolfo, 52 anni, magazziniere, eNespoli, 50 anni, impiegato in una ditta di Curnasco, hanno deciso di intraprendere un viaggio che da, il loro paese, li ha portati fino a. “È nata in maniera spontanea: stavamo bevendo unatra amici e abbiamo deciso di fare questa cosa – racconta– È qualcosa che volevamo fare, questo è stato un primo esperimento. All’inizio dovevamo essere quattro, noi due incletta e due amici con un furgone di supporto, ma purtroppo i due con il furgone non sono potuti partire per problemi di salute. Ci siamo organizzati tra noi, procurandoci il materiale essenziale”. Un’impresa ...

Paolo_Gaspare : Svelamento. #fumetti #comics #sketch - Paolo_Gaspare : Mezzo brigante. #characterdesign #caricature #sketch -

BergamoNews.it

...che in tali occasioni Provenzano aveva utilizzato un documento di identità falso di tale... In foto di copertina: rielaborazione grafica byBassaniLo smercio di sostanze stupefacenti, però, secondo il procuratore aggiuntoGuido ed i sostituti Giovanni Antoci eSpedale, che hanno coordinato le indagini, non avrebbe nulla a che ... Gaspare e Paolo, da Lallio a Roma in bici: “È nato tutto davanti a una birra” L'edizione 2022 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra in Sicilia si è chiusa ieri sera a Catania con la prima esecuzione in forma completa dell'opera lirica "Falcone e Borsellino, ovvero il muro de ...Domenica 11 settembre, in via Sibilla a Marsala, presso il largo “Vittime dell’Undici Settembre 2001” l’Amministrazione Comunale di Marsala ed ...