Formazioni ufficiali Udinese Inter | le scelte degli allenatori

(Di domenica 18 settembre 2022) Ledimatch valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023.(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nehuen Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All.Sottil.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24.

DanesUg : RT @DiMarzio: #SerieA | Le formazioni ufficiali di @Udinese_1896 e @Inter ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Udinese-Inter, le formazioni ufficiali - interliveit : ??Diramate le formazioni ufficiali della grande sfida di questa domenica #UdineseInter?? ??#Acerbi prende ancora il… - SOSFanta : ?? #UdineseInter, formazioni ufficiali: gioca Acerbi! Dal 1' Mkhitaryan e Beto ? -

Sabato 17 settembre dalle ore 19:45 le, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO TORINO (3 - 4 - 2 - 1) : Milinkovic - Savic; Djidji, ...Nella ripresa Nzola regala tre preziosissimi punti alla squadra di Gotti e affonda i blucerchiatiTabellino Cronaca della partita con commento in tempo reale RISULTATO FINALE: ...Diramata la lista dei ventitue che scenderanno in campo per la grande sfida di questa domenica tra Udinese e Inter ...Udinese-Inter inaugura questa domenica di Serie A, con il calcio d’inizio fissato alle 12.30. I due allenatori hanno scelto gli undici titolari. Queste le formazioni ufficiali: Udinese (3-5-2): Silves ...