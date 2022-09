Filippo Ganna | non siamo sorpresi Una stagione storta e un po’ di confusione da dirimere

Leggi su oasport

(Di domenica 18 settembre 2022) Se prima della gara ci aveste chiesto un pronostico sunella cronometro dei Mondiali 2022 di ciclismo, vi avremmo risposto che non ce lo saremmo aspettato sul podio, pur augurandoci di sbagliarci. Purtroppo è andata esattamente così ed il risultato non sorprende per diversi motivi. In primis il veronon si è mai visto per tutto il 2022. Quel cronoman devastante che ha fatto incetta di titoli iridati nel biennio 2020-2021 appare un lontano parente di quello che nellain corso ha cercato invano la miglior condizione. L’annata non era iniziata sotto i migliori auspici: il classe 1996 aveva deciso di puntare forte sulla Milano-Sanremo, salvo presentarsi alla Classicissima in condizioni tutt’altro che ideali a causa dei postumi di un’influenza. Eppure la primavera ...