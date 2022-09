Fabio Quartararo | crisi e polemica | “Sette piloti per Pecco…”

(Di domenica 18 settembre 2022) Laè arrivata.e la sua Yamaha hanno dimostrato di non essere più performanti come la prima parte di stagione. Dopo un avvio piuttosto negativo, infatti, il campione del mondo aveva accumulato un discreto vantaggio (complice anche il periodo di appannamento dei diritti concorrenti) sugli inseguitori e sembrava potesse arrivare, facilmente, alla conquista del secondo titolo iridato della MotoGP. Poi le vittorie, a raffica, della Ducati di Francesco Bagnaia hanno rimesso in dubbio tutto riaccendendo la corsa alla testa della classifica. Nervosismo e preoccupazione, adesso, si sono impossessate dei pensieri del transalpino che ha lanciato una piccola, ma penetrante, stoccata alla flotta al servizio di Borgo Panigale. Le parole di(Photo ...

cvrlot : RT @sonocancro: ore 5:34 e vorrei solo stare abbracciata a fabio quartararo sul divano mentre guardiamo tutte le gare di motogp 2021 esatta… - dianatamantini : FABIO QUARTARARO, la sua Yamaha soffre tantissimo sul dritto, ma il passo c'è. Gli avversari: 'Sembra indistruttibi… - corsedimoto : FABIO QUARTARARO soffre sul dritto ma il passo c'è. Gli avversari: 'Pare indistruttibile, di testa è una roccia'… - sonocancro : ore 5:34 e vorrei solo stare abbracciata a fabio quartararo sul divano mentre guardiamo tutte le gare di motogp 202… - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Aragon. Profondo rosso ma Fabio Quartararo non si arrende: 'Sarò aggressivo nei sorpassi, fino a… -

Dietro di lui, a soli 74 millesimi di ritardo il leader nella classifica del mondiale piloti,(Yamaha), che con la nuova ciclistica provata nei recenti test di Misano, sembra adesso ...aveva identificato nel fine settimana di Aragon l'ostacolo più difficile da superare, da qui alla fine della stagione, nella sua battaglia per cercare di conservare la leadership ...Trenta punti separano Pecco dal leader Fabio Quartararo: partirà in pole e può dare la spallata decisiva al Mondiale. L'alleanza Ducati ...MotoGP: Ultima sessione di libere al Motorland, Bagnaia affila le armi e insegue il 5° successo consecutivo, A.Espargarò e Quartararo hanno il ritmo per puntare al podio. Marquez torna finalmente in g ...