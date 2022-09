Ethereum crolla a picco | -8% dopo aver fatto The Merge | cosa c’è che non va?

(Di domenica 18 settembre 2022)l’operazione di, la criptovalutaperde il 7,99% su base giornaliera ed il 13,91% su base settimanale, segnando il crollo più significativo di una settimana negativa e da bollino rosso per tutte le criptovalute in circolazione. Scopriamosta succedendo. Le perdite di valore dipotrebbero essere state causate dalla recente operazione didella criptovaluta – ComputerMagazine.it“Ildiridurrà il consumo mondiale di elettricità dello 0,2%”: questa la buona notizia – comunque ancora da verificare – riguardo all’operazione didella criptovalutadegli scorsi giorni, che tuttavia paredestato proccupazione negli investitori per il futuro ...

