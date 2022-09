(Di domenica 18 settembre 2022) Alessandroa Gazzetta dello Sport commentasfida al vertice tra due club che stanno facendo benissimo anche in Champions. Oggi siamo solo alla 7a giornata: che messaggio può lanciare il match di stasera? “È la partita che vogliamo vedere tutti, si affrontano ledella Serie A, le più coraggiose. Ilè bello e potente: per quanto visto finora, penso sia la più convincente della Champions insieme al City. Ilsenza Leao di fatto non lo conosciamo più: sarà interessante vedere come Pioli riadatterà i suoi, e che peso potrà avere De Ketelaere lì davanti. Dopo stasera potremo capire se ilpuò rivincere lo scudetto“. Per adesso il rinforzo che brilla di più è Kvaratskhelia… “Un ragazzo con grandissime qualità, già decisivo: ...

napolipiucom : Costacurta: 'Milan e Napoli al top, le migliori col City...' #CalcioNapoli #costacurta #milannapoli… - VELOSPORT1960 : - ale13_spino : Costacurta probabilmente deve ancora capire se il Milan può vincere quello scorso più che altro - sportli26181512 : Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto': Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può v… - mgpg07 : RT @Gazzetta_it: Costacurta: 'Stasera capiremo se il Milan può vincere lo scudetto' -

Commenta per primo Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore del, Alessandro, ha elogiato le qualità di Francesco Acerbi, ultimo rinforzo arrivato nella sessione di mercato estiva dell'Inter. 'A me sembra che Acerbi possa essere veramente un uomo ...Olivier Giroud ancora a segno con un gol pesante per il. L'attaccante francese ha sbloccato il risultato dal dischetto contro la Dinamo Zagabria, poi ...commentate 'a caldo' da BillyLe parole dell'ex milanista: 'Kvara è un ragazzo con grandissime qualità. Per essere un ventenne appena arrivato in Serie A mi sembra già strutturato mentalmente'.Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di come si deciderà la partita, partendo dalle fasce: "Kvara da una parte e Theo dall’altra ...