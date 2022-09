Cosa è successo a Marc Marquez: coinvolto in due incidenti con Quartararo e Nakagami! (Di domenica 18 settembre 2022) C’era un’attesa spasmodica per il ritorno in pista di Marc Marquez nel Gran Premio d’Aragon. Sul piano televisivo, le prove libere si erano tramutate in un autentico reality show, in quanto la regia seguiva ogni entrata e uscita dai box del ventinovenne spagnolo, che mediaticamente ha quasi rubato la scena a Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, in piena lotta per il Mondiale. Alfine l’iberico è davvero stato protagonista anche in gara, seppur in negativo. Il sei volte Campione del Mondo della classe regina è scattato come una fionda. Dalla tredicesima casella di partenza, si è immediatamente portato in sesta posizione, mettendosi alle spalle anche El Diablo, ritrovatosi a seguire il codone Marchiato Repsol da molto vicino. Anzi, troppo. Perché alla curva numero 3 Marquez ha per un attimo “perso” il ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) C’era un’attesa spasmodica per il ritorno in pista dinel Gran Premio d’Aragon. Sul piano televisivo, le prove libere si erano tramutate in un autentico reality show, in quanto la regia seguiva ogni entrata e uscita dai box del ventinovenne spagnolo, che mediaticamente ha quasi rubato la scena a Francesco Bagnaia e Fabio, in piena lotta per il Mondiale. Alfine l’iberico è davvero stato protagonista anche in gara, seppur in negativo. Il sei volte Campione del Mondo della classe regina è scattato come una fionda. Dalla tredicesima casella di partenza, si è immediatamente portato in sesta posizione, mettendosi alle spalle anche El Diablo, ritrovatosi a seguire il codonehiato Repsol da molto vicino. Anzi, troppo. Perché alla curva numero 3ha per un attimo “perso” il ...

